بعد رفع السرية.. عائلة "أبو عبيدة" تصدر بياناً

29
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت عائلة الناطق العسكري السابق باسم كتائب القسام، حذيفة سمير الكحلوت، المعروف باسم “الملثم” أو “أبو عبيدة”، بيانا نعت فيه نجلها الذي استشهد مع زوجته وثلاثة من أبنائه.

وجاء في البيان: “بأسمى آيات العزة والفخار، وبكل معاني الشموخ والانتصار، نزفّ إلى الفردوس الأعلى ـ بإذن الله ـ ابننا المجاهد القائد: حذيفة سمير عبد الله محمود ياسين الكحلوت، الذي قضى شهيدا في سبيل الله مع زوجته وابنتيه ونجله، وذلك في عملية اغتيال جبانة”.

وأضافت العائلة: “رضينا بقضاء الله وقدره، فهذا ممات الرجال، وهذه خاتمة الأبطال، فقد سار ابننا الحبيب في طريق محفوف بالمخاطر، يدافع وينافح عن قضية شعبه المقدسة، ويصدح باسم مقاومة هذا الشعب العظيم”.

وأشار البيان إلى أن أبو عبيدة تعرض “لعدة محاولات اغتيال” بسبب مسيرته، وذكر أن “الله أكرمه فأكرمنا، فخُتم له بالشهادة”. كما تضمن البيان سردا لسيرة الراحل الشخصية والعلمية، حيث وُصف بأنه كان “ذكيا ألمعيا، سريع البديهة”، وحافظا للقرآن منذ صغره، وحاصلا على درجة الماجستير، كما كان ملتحقا ببرنامج الدكتوراه قبل أن تمنعه انشغالاته عن إتمامها.

وأشاد البيان بصفاته الأخلاقية والقيادية، قائلا: “كان شهيد الأمة حذيفة ابنا بارا بوالديه، أخا صالحا ودودا وصولا لرحمه، وزوجا صالحا محبا، ووالدا ربى أولاده على موائد القرآن”، وذكر أن “الشهيد كان قليل الكلام، لكنه إذا تكلم أفصح”، وكانت “تؤلمه جراحات المسلمين وتغضبه مؤامرات أعداء الدين”.

ووجهت العائلة في ختام البيان رسالة “إلى أبناء شعبنا وأمتنا، ويا أحرار العالم”، مؤكدة أنه رغم “عظيم المصاب بفقد الأفذاذ المؤثرين، إلا أننا نجعل شهيدهم مع جموع المجاهدين الصادقين من شعبنا وأمتنا، فداء لله أولا، ثم لديننا، ثم لمقدساتنا وأوطاننا”.

وأشار البيان إلى أن “الشهيد كان يصر ألا يعرفه أحد، ينأى عن كل مجلس يمكن أن يمدحه أحد فيه”، معتبرة أنه كان “مثالا للإخلاص والتفاني في عمله لا يبتغي به إلا وجه الله تعالى”.

واختتمت العائلة بالقول: “لعل الأيام تكشف عن عظيم إنجازاته في جوانب مختلفة، ليس فحسب في الجانب الإعلامي والجهادي”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق الإعلامي الجديد لكتائب القسام، استشهاد قائد أركان الكتائب محمد السنوار خلال الحرب على غزة، ومحمد شبانة قائد لواء رفح ومتحدثها السابق حذيفة الكحلوت “أبو عبيدة”، إلى جانب القادة حكم العيسى ورائد السعد خلال خرق الهدنة.

وآخر ظهور لأبو عبيدة كان في مقطع مصور بتاريخ 18 تموز 2025، أكد فيه أن الفصائل الفلسطينية جاهزة لخوض “معركة استنزاف طويلة” ضد إسرائيل.

وفي 30 أب 2025، استهدفت الطائرات الإسرائيلية “أبو عبيدة” في حي الرمال غربي مدينة غزة، وأعلنت كتائب القسام يوم 29 كانون الاول 2025 رسميا عن استشهاده.


{{article.title}}
