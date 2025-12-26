طلاقٌ تحوّل إلى مأساة

A + A -

تحول خلاف أسري ناتج عن طلاق حديث إلى جريمة قتل مروعة داخل محل تجاري بمنطقة مسطرد، شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية في مصر.وبحسب المعطيات، أقدمت ربة منزل على طعن طليقها بسكين طعنة نافذة أودت بحياته فوراً. وتبيّن العثور على جثة المدعو أحمد. ح، 37 عاماً، تاجر أدوات كهربائية ومقيم في مسطرد، مصاباً بطعنة نافذة في الكتف الأيسر تسببت بوفاته في الحال.وأظهرت التحريات الأولية أن المتهمة أسماء. ع، 35 عاماً، ربة منزل ومقيمة في المنطقة نفسها، توجّهت إلى محل عمل طليقها يوم الواقعة، حيث اندلعت بينهما مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك، بعد أن طلقها قبل 10 أيام فقط، ثم علمت بزواجه من امرأة أخرى عقب الطلاق مباشرة.وأشارت التحريات إلى أن المتهمة التقطت سكيناً من داخل المحل ووجّهت إليه طعنة واحدة نافذة في الكتف الأيسر، ما أدى إلى وفاته فوراً.وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرّت بارتكاب الجريمة، مدعية أن المجني عليه اعتدى عليها بالضرب داخل المحل، وأنها دافعت عن نفسها، وفق زعمها.وتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة، والتصريح بدفنه عقب الانتهاء من الصبغة التشريحية.وتباشر النيابة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة، والاستماع إلى شهود العيان، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.