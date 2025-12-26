نتنياهو والشرع: اجتماع محتمل؟

A + A -

أفاد مصدر سوري مقرب من الرئيس أحمد الشرع، أن المحادثات بين إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني "أحرزت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة"، مع احتمال التوقيع عليه قريبا.

وقال المصدر لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إن هذا الاختراق الأخير يعزى إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقا دبلوماسيا، خلال اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب.

وأفاد المصدر السوري أنه لا يستبعد إمكانية توقيعه في اجتماع بين الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.