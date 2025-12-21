بعد تهديدات باعتقاله... هل يزور نتنياهو نيويورك؟

A + A -

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه زيارة مدينة نيويورك "قريباً"، وذلك بعد أسابيع من دعوة وجهتها له عضوة مجلس مدينة بروكلين إينا فيرنيكوف في الأول من يناير (كانون الثاني)، يوم تنصيب العمدة المنتخب زهران ممداني، الذي كان قد توعّد باعتقال نتنياهو إذا وطأت قدماه المدينة.وكانت فيرنيكوف، المعروفة بتوجهاتها المحافظة، قد وجهت الدعوة إلى نتنياهو "لتجديد التأكيد على الروابط العميقة والدائمة بين مدينة نيويورك وإسرائيل". ورد نتنياهو برسالة رسمية أكد فيها امتنانه للدعوة ورغبته في زيارتها "قريباً"، وإن لم يتمكن من الحضور في موعد حفل التنصيب بالتحديد.وقالت فيرنيكوف لصحيفة "نيويورك بوست" New York Post إنها "لا تستطيع الانتظار لرؤية رد فعل ممداني عند وصول نتنياهو إلى نيويورك"، معتبرة أن العمدة المنتخب "لا يملك أي سلطة قانونية لاعتقال رئيس وزراء دولة أجنبية"، واتهمته بتضليل الجمهور أو "الافتقار حتى للقدرة على إجراء بحث قانوني بسيط".وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع ملحوظ في حوادث العنف في المدينة خلال الأيام الأخيرة، حيث شددت فيرنيكوف على أن المجتمع اليهودي سيستقبل نتنياهو "بترحاب كبير".وكان ممداني، وهو مهاجر مسلم معروف بتوجهاته اليسارية، قد تعهد خلال حملته الانتخابية باستخدام شرطة نيويورك لاعتقال نتنياهو إذا دخل المدينة، مستنداً إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب في غزة، وهي مذكرات لا تعترف بها الولايات المتحدة.من جانبه، قال نتنياهو في مقابلة حديثة إنه "غير خائف" من السفر إلى نيويورك. وفي السياق نفسه، قادت النائبة الجمهورية المؤيدة لإسرائيل إيليس ستيفانيك مشروع قانون لمنع أي محاولة لاعتقال نتنياهو داخل الولاية، متهمة حاكمة نيويورك كاثي هوكول بعدم إدانة تصريحات ممداني وما وصفته بـ"الخطاب المتطرف".