داخل قاعدة عسكرية.. انتحار جندي إسرائيلي!

أفادت صحيفة هآرتس بانتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية، بعد أن أطلق النار على نفسه، ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 61 عسكريا.

وقالت "هآرتس" إن الجندي، وهو مقتف للأثر ويخدم في الخدمة العسكرية النظامية، أصيب بجروح خطرة إثر إطلاق النار على نفسه داخل القاعدة، قبل أن يعلن عن وفاته مساء الثلاثاء متأثرا بإصابته.

وكشف تقرير إسرائيلي رسمي صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أن 279 جنديا حاولوا الانتحار منذ بداية عام 2024.

وبحسب المعطيات، انتحر 20 جنديا إسرائيليا في 2024، و16 آخرين منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو/تموز، وفق صحيفة هآرتس، التي أشارت إلى أنه سجلت منذ ذلك الحين حالات انتحار إضافية لما لا يقل عن 4 جنود.