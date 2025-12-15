living cost indicators
دمشق: اعتقال الصحافي إياد شربجي بتهمة إثارة النعرات الطائفية

15
DECEMBER
2025
المدن -

اعتقلت قوات الأمن السوري الصحافي إياد شربجي في دمشق، الأحد، بعد أيام من عودته إلى سوريا، على خلفية دعوى رفعت ضده تتعلق باتهامات "إثارة النعرات الطائفية". وتوجه شربجي لمراجعة الأمن الجنائي في دمشق، ليتم توقيفه هناك، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فيما لم تنشر وزارة الداخلية أي معلومات عن سبب التوقيف، لكن المحامي رشيد عبد الجليل، رفع قبل أيام دعوى ضد شربجي، إلى جانب الممثل جلال شموط، يتهمه بالقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية.

جاء ذلك على خلفية نشر شربجي لفيديو اعتبره المحامي "تهجماً صريحاً ومباشراً على شريحة واسعة من السوريين، وتحديداً الجيل الذي نشأ في محافظة إدلب خلال سنوات الثورة"، فيما نفى شربجي هذه الاتهامات، وقال إنه لم يكن يقصد المحافظة وأهلها، بل الجيل الذي نشأ هناك وكان فيه من أبناء جميع المحافظات.

وشربجي صحافي سوري يقيم في الولايات المتحدة، وعاد إلى سوريا مؤخراً لحضور الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد الذي عارضه طوال سنوات. والمفارقة أن شربجي ظهر إثر عودته في برنامج "على الطاولة" عبر شاشة "الإخبارية السورية" الرسمية، وأشاد بعدها بـ"هامش الحرية في سوريا".

