living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"العشاء الأخير".. خطأ فادح أطاح بـ"الرجل الثاني" في حماس!

14
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت دوائر أمنية في تل أبيب تفاصيل اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، معتبرة أنه ارتكب "خطأ فادحاً" أتاح لسلاح الجو استهدافه في عملية تُعرف إسرائيلياً بـ"العشاء الأخير".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن سعد، الرجل الثاني في الحركة، خرج "لأسباب غير معلومة" بسيارة باتجاه شاطئ غزة من دون غطاء أمني، فرصدته دوائر المراقبة الإسرائيلية واغتالته فوراً.

من جهتها، أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل لم تُبلغ الإدارة الأميركية بالعملية إلا بعد 20 دقيقة من تنفيذها، مرجعة التأخير إلى أن الاغتيال "يخالف القواعد المتفق عليها" بين تل أبيب وواشنطن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل خاطرت بإثارة غضب الولايات المتحدة عند تنفيذ العملية.

وأضافت أن استهداف سعد في ميدان النابلسي غرب مدينة غزة عُدّ حدثاً غير مألوف، بعدما سنحت "فرصة ذهبية" أوصت دوائر أمنية بارزة بضرورة انتهازها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين في تل أبيب، اندلعت قبيل التنفيذ بدقائق خلافات داخل الأوساط الأمنية بين مؤيد ومعارض: فريق دعا إلى إرجاء العملية حتى عودة جثمان آخر رهينة إسرائيلي، فيما رأى آخر ضرورة تنفيذها رداً على ما وصفه بـ"مماطلة حماس" في إعادته، وهو الخيار الذي نال استحسان المستوى الأمني.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إسرائيل تُجري حالياً اتصالات حثيثة مع الإدارة الأميركية لإقناع الوسطاء بالضغط على حماس لإعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في القطاع.

(ارم نيوز)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout