وفاة 3 أطفال... "H3N2" الشديدة الخطورة تنتشر في إسرائيل!

A + A -

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، أنّ "معدلات الإصابة بالإنفلونزا ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة".

ولفت "واللا" إلى أنّ "الإنفلونزا"أودت بحياة ثلاثة أطفال أصحاء في الأسبوعين الماضيين".



وبحسب الموقع الإسرائيليّ، قال الخبراء إنّ "السلالة المنتشرة هذا العام شديدة الخطورة وتصيب الأطفال بشكل خاص، ما دفع بعض الأطباء للدعوة إلى العودة لارتداء الكمامات".

وفي هذا السياق، قالت البروفيسورة غاليا غريسارو مديرة وحدة الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى "دانا-دويك"، إنّ "السبب الرئيسي لانتشار المرض بهذا النطاق الواسع هذا العام هو السلالة السائدة "H3N2"، وهي سلالة لم تكن موجودة السنوات الأخيرة في إسرائيل، حيث كانت السلالة السائدة آنذاك H1N1".

(الامارات 24)