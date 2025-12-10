فيديو مروّع.. انهيار بنايتين ومقتل 19 شخصًا

A + A -

لقى 19 أشخاص مصرعهم في حادث انهيار مبنيين سكنيين (من 4 طوابق) في مدينة فاس المغربية وقع ليلة الثلاثاء- الأربعاء.

ووفق السلطات المحلية بفاس وفي حصيلة أولية، لقي 19 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر.

وأضافت السلطات أنه جرى نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.

وتتواصل إلى حدود الساعة عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض.

وقد باشرت السلطات المحلية تحقيقا عاجلا للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات في مسعى لمنع تكرار مثل هذه المآسي.