إشراك بلير في خطة ترامب.. ماذا كشفت مصادر؟

9
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نقلت "سكاي نيوز عربية عن مصدر وصفته "بالخاص" اليوم، سبب عدم رغبة المجموعة العربية والاسلامية بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في رئاسة أو المشاركة في اللجنة الإدارية الدولية لإدارة غزة.

وقال المصدر:" إن المجموعة أبلغت الإدارة الأميركية عدم رغبتها بمشاركة بلير جاءت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي لا ترغب هي الأخرى بإشراك بلير لعدم وجود إجابات لديه حول دور السلطة في إدارة غزة وانسجام موقفه مع توجهات الحكومة الإسرائيلية".

وأكد أن "الإدارة الأميركية تعاطت بشكل إيجابي مع الرغبة العربية والإسلامية في عدم مشاركة بلير في المرحلة الثانية لخطة ترامب فيما يتعلق بإدارة غزة".

وقال المصدر :إن "المجموعة تتمسك بأن تتبع اللجنة الإدارية الفلسطينية لغزة للحكومة الفلسطينية في رام الله".

وأكد أن "الادارة الأميركية باتت على قناعة بضرورة وجود دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، وأن ذلك سيتم على مراحل بدء من إدارة المعابر وصولا إلى سيطرة على كامل القطاع بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منه".

وكشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانيةالإثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، أزيح من قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام الذي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقامته في غزة، وذلك بعد اعتراض من عدة دول عربية وإسلامية.

وكان بلير الشخص الوحيد الذي اختير لعضوية المجلس، بعدما كشف ترامب عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في نهاية سبتمبر، إذ وصفه بأنه "رجل طيب للغاية".

{{article.title}}
