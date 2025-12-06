living cost indicators
الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية

6
DECEMBER
2025
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، أن إسرائيل تسعى لتصدير أزماتها إلى الدول الأخرى، مشيرا إلى أن "سوريا واجهت عنفا شديدا من قبلها، حيث شنت أكثر من ألف غارة ونفذت نحو 400 توغل داخل الأراضي السورية.

وأشار الشرع خلال مشاركته في منتدى الدوحة، إلى أن "محاولات إسرائيل إقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا تمثل تهديدا للدولة، ووصفها بأنها تدخل البلاد في مكان خطر"، مشددا على "التزام بلاده باتفاق 1974"، مؤكدا أن "جميع الدول تدعم انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر".

وأضاف الشرع أن "سوريا استعادت موقعها الإقليمي والدولي، وأن العالم بدأ يفتح أبوابه للاستفادة من موقعها المهم وتأثيرها الإقليمي"، مؤكدا أن "سوريا منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لتعزيز دعائم الاستقرار الإقليمي".

من جانب آخر قال الشرع، إن "سوريا ليست مجموعة طوائف تعيش مع بعضها، هي بلد غني وشعب مثقف وواع، وتعزيز مبدأ المحاسبة وفق القانون وتطوير دور المؤسسات هو الطريق إلى بناء الدولة وضمان حقوق الجميع".

وتابع: "الجميع ممثل اليوم في الحكومة وفق مبدأ الكفاءة لا المحاصصة، وفي هذا تسلك سوريا مسارا جديدا سيتعلم منه الآخرون كيف تدار الأمور ما بعد الأزمات والحروب".

