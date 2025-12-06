هجوم دموي في هذا البلد... فندق يتحول إلى مقبرة!

A + A -

عاشت العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا فجر السبت حادث إطلاق نار دامٍ داخل أحد الفنادق، أسفر عن سقوط 11 قتيلًا بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، في أحدث حلقة من حوادث العنف المسلح التي تشهدها البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي إن 25 شخصًا أصيبوا بالرصاص، نُقل 14 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنّ 10 أشخاص فقدوا حياتهم في مكان الحادث في بلدة سولسفيل الواقعة على بعد نحو 18 كيلومترًا غرب بريتوريا، فيما توفي أحد المصابين لاحقًا.

وبحسب المعلومات الأولية، دخل 3 مسلّحين الفندق عند حوالي الساعة 02:30 فجرًا بتوقيت غرينيتش، وأطلقوا النار عشوائيًا على مجموعة من الرواد في حانة الفندق. كما أشارت الشرطة إلى سقوط طفل يبلغ 12 عامًا وآخر يبلغ 16 عامًا ضمن الضحايا.

وأوضحت ماثي أنّ عناصر الأمن لم يُبلَّغوا بالحادثة إلا عند الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، مؤكدة أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة ولم تُسجّل حتى الآن أي عملية توقيف.