مقتل 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب غزة

قُتل 6 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء أمس (الأربعاء)، في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة «معاً» الفلسطينية للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي قصف المناطق الغربية لمدينة خان يونس بأربعة صواريخ على الأقل.

ونقلت عن مصادر طبية فلسطينية أن «6 مواطنين بينهم طفلان استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي».

وأوضحت أن القصف استهدف خيمة في منطقة المواصي غربي خان يونس، مشيرة إلى أن هذا التطور جاء بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في اشتباكات وقعت في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.