جثة عليها آثار تعذيب.. لغز وفاة الشيخ المتني يهز السويداء

A + A -

تشهد محافظة السويداء خلال الأيام الماضية حالة توتر متصاعد، عقب الإعلان عن وفاة الشيخين رائد المتني وماهر فلحوط، وذلك بعد أيام من توقيفهما في إطار ما أسماه الحرس الوطني التابع لشيخ العقل حكمت الهجري بـ"حملة أمنية".

وفي بيان مطوّل، أوضح الحرس الوطني أنه أوقف عدداً من المشتبه بهم بعد "معلومات مؤكدة بشأن محاولات لتشكيل خلايا داخلية، بهدف تنفيذ تفجيرات واغتيالات في مناطق مدنية ودينية في السويداء".

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية شملت "اعترافات موثقة" تؤكد تورط الموقوفين سيتم بثها لاحقا.

وفيما يتعلق بوفاة الشيخين، قال البيان إن تقارير الطب الشرعي تشير إلى أن وفاة المتني ناجمة عن جرعة دواء زائدة، بينما توفي فلحوط نتيجة نوبة قلبية.

كما أعلن الحرس عن توقيف عنصرين للاشتباه بضلوعهما في "إساءة معاملة أحد المعتقلين"، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة بحقهما.

اتهامات بالتعذيب

على الجانب الآخر، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي باتهامات للحرس الوطني تتحدث عن تعرض الشيخ المتني للتعذيب خلال الاحتجاز، مستندة إلى صور ومقاطع فيديو متداولة توثق آثارا لذلك على الجثمان.

وتشير المنشورات إلى شكوك واسعة بشأن رواية "الجرعة الدوائية" التي وردت في بيان الحرس الوطني.

الحادثة سببت انقساماً داخل السويداء، بين من يعتبر إجراءات الحرس الوطني "خطوة ضرورية لحماية الجبل"، وبين من يرى أن ظروف وفاة الشيخين تستوجب تحقيقاً كاملاً وعلنياً.

يأتي ذلك وسط مشهد سياسي وأمني معقد تخشى فيه العائلات من تداعيات قد تمس النسيج الاجتماعي للمحافظة.