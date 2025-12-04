living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جثة عليها آثار تعذيب.. لغز وفاة الشيخ المتني يهز السويداء

4
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشهد محافظة السويداء خلال الأيام الماضية حالة توتر متصاعد، عقب الإعلان عن وفاة الشيخين رائد المتني وماهر فلحوط، وذلك بعد أيام من توقيفهما في إطار ما أسماه الحرس الوطني التابع لشيخ العقل حكمت الهجري بـ"حملة أمنية".

وفي بيان مطوّل، أوضح الحرس الوطني أنه أوقف عدداً من المشتبه بهم بعد "معلومات مؤكدة بشأن محاولات لتشكيل خلايا داخلية، بهدف تنفيذ تفجيرات واغتيالات في مناطق مدنية ودينية في السويداء".

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية شملت "اعترافات موثقة" تؤكد تورط الموقوفين سيتم بثها لاحقا.

وفيما يتعلق بوفاة الشيخين، قال البيان إن تقارير الطب الشرعي تشير إلى أن وفاة المتني ناجمة عن جرعة دواء زائدة، بينما توفي فلحوط نتيجة نوبة قلبية.

كما أعلن الحرس عن توقيف عنصرين للاشتباه بضلوعهما في "إساءة معاملة أحد المعتقلين"، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة بحقهما.

اتهامات بالتعذيب

على الجانب الآخر، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي باتهامات للحرس الوطني تتحدث عن تعرض الشيخ المتني للتعذيب خلال الاحتجاز، مستندة إلى صور ومقاطع فيديو متداولة توثق آثارا لذلك على الجثمان.

وتشير المنشورات إلى شكوك واسعة بشأن رواية "الجرعة الدوائية" التي وردت في بيان الحرس الوطني.

الحادثة سببت انقساماً داخل السويداء، بين من يعتبر إجراءات الحرس الوطني "خطوة ضرورية لحماية الجبل"، وبين من يرى أن ظروف وفاة الشيخين تستوجب تحقيقاً كاملاً وعلنياً.

يأتي ذلك وسط مشهد سياسي وأمني معقد تخشى فيه العائلات من تداعيات قد تمس النسيج الاجتماعي للمحافظة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout