إسرائيل تعلن هوية آخر رفات تسلمتها.. تبقى واحدة

4
DECEMBER
2025
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة حماس، وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك.

وبذلك يتبقى جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.

ووافقت حماس على تسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات الموجودين في غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار شكل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

من جانبهم، قال مسؤولون تايلانديون إن الرفات التي سُلمت من غزة إلى السلطات الإسرائيلية قد تم التعرف عليها على أنها تعود لآخر رهينة تايلاندي.

ومنذ بدء الهدنة، أعادت حماس جميع الرهائن الأحياء البالغ عددهم 20 إضافة إلى رفات 26 جثة، وذلك مقابل نحو 2000 معتقل فلسطيني وسجين مُدان.

ومن شأن تسليم رفات آخر رهينتين إكمال شرط أساسي من المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة التي استمرت عامين والتي تتضمن أيضا فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في كلا الاتجاهين.

Skynews
