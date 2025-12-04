مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح

A + A -

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهيئة العامة للاستعلامات نفت، الأربعاء، تنسيق مصر مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح لسكان قطاع غزة في الأيام المقبلة.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، عن فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط من قطاع غزة إلى مصر.

وأضاف أن هذا الترتيب، الحاصل على موافقة أمنية من إسرائيل، سيتم تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تطبيقها في يناير 2025.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.