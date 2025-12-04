living cost indicators
200 من مشاهير العالم يطالبون بالإفراج عن مروان البرغوثي

دعا أكثر من 200 من المشاهير، بينهم كتاب وممثلون وموسيقيون، في رسالة مفتوحة، الأربعاء، إسرائيل إلى إطلاق سراح السياسي المعتقل مروان البرغوثي الذي يحظى بإجماع فلسطيني واسع.

يبلغ البرغوثي 66 عاماً، وهو معتقل منذ عام 2002، لكن ينظر إليه على أنه فاعل رئيسي محتمل في إنشاء أي دولة فلسطينية بسبب قدرته على توحيد مختلف الفصائل.

وقّع على الرسالة المفتوحة التي تدعو إلى إطلاق سراحه نجوم السينما جوش أوكونور وبينيديكت كامبرباتش وخافيير بارديم، بالإضافة إلى الموسيقيين فونتين دي سي وستينغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما تحمل الرسالة توقيع الكاتبات الشهيرات سالي روني وآني إرنو ومارغريت أتوود، بالإضافة إلى الفنانة نان غولدين ولاعب كرة القدم البريطاني سابقاً والمذيع حالياً غاري لينيكر.

وجاء فيها: «نعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار سجن مروان البرغوثي، وسوء معاملته وحرمانه من حقوقه القانونية في أثناء سجنه».

وأضافت: «ندعو الأمم المتحدة وحكومات العالم إلى بذل مساعٍ جدية لإطلاق سراح مروان البرغوثي من السجن الإسرائيلي».

يسهم معظم الموقعين على الرسالة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، ولكن الرسالة الجديدة هي جزء من حملة دولية تحت عنوان «الحرية لمروان» أطلقتها عائلة البرغوثي.

البرغوثي، ولقبه «مانديلا فلسطين»، حكمت عليه محكمة إسرائيلية عام 2004 بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة تدبير هجمات قاتلة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بين عامي 2000 و2005.

كان نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني في ذلك الوقت، ورفض الاعتراف بالمحكمة في أثناء محاكمته التي أدانها الاتحاد البرلماني الدولي باعتبارها منقوصة.

ورفضت إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي في عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال عرب، نجل مروان البرغوثي، في أكتوبر، إن والده تعرّض للضرب المبرح على أيدي حراس إسرائيليين في أثناء نقله بين سجنين في سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى كسر أربعة من ضلوعه وتعرضه لإصابات في الرأس.

وفي مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس (آب)، ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وهو يهدد البرغوثي في السجن.

الشرق الأوسط
