قتلى في حريق هائل يلتهم مخزن بلاستيك..!

2
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت منطقة العكرشة بمدينة الخانكة، في محافظة القليوبية بمصر، فاجعة مروعة إثر اندلاع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك يقع بالطابق الأرضي، بجوار المسجد الكبير بالمنطقة.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين، فيما أصيب ثالث بحالة حرجة نُقل على إثرها فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفور وقوع الحادث، تولت النيابة العامة التحقيق في ملابساته.

تفاصيل السيطرة على الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد باشتعال النيران في المخزن، فتم الدفع فورًا بقوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحادث.

وتبين لفرق الإطفاء أن الحريق كان مندلعًا بكثافة شديدة، نظرًا لطبيعة المواد البلاستيكية المخزَّنة، التي تتميز بقابليتها العالية للاشتعال وتساهم في انتشار النيران بسرعة فائقة.

وبعد جهود مضنية، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد النيران بالكامل.

وفي الوقت نفسه، تولت فرق الإسعاف نقل المصاب إلى المستشفى، بينما جرى التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة.

تحقيقات لكشف الأسباب

تواصل الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة، فحص موقع الحادث بدقة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، والتحقق من وجود أي مخالفات تتعلق بشروط التخزين أو معايير السلامة والوقاية من الحرائق داخل المخزن.

روسيا اليوم
