أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل عنصر شديد الخطورة خلال مداهمات لبؤر إجرامية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه «عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مقتل (عنصر جنائي شديد الخطورة - سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد في جنايات: مخدرات - قتل - سرقة بالإكراه - سلاح دون ترخيص) بنطاق محافظة سوهاج».

وتابعت: «ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من (651 كيلوغراماً من المواد المخدرة المتنوعة: حشيش وشابو وهيدرو وهيروين وكوكايين، و41 قطعة سلاح ناري: 6 بنادق آلية، و21 بندقية خرطوش، و8 فرد خرطوش، و6 طبنجات). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ77 مليون جنيه».