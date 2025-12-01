living cost indicators
تقرير: نتنياهو لا يفكر في «عفو مقابل الانسحاب من الحياة السياسية»

نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قولها إن رئيس الوزراء لا يفكر في تسوية قانونية يحصل بموجبها على عفو مقابل الانسحاب من الساحة السياسية.

وأضافت المصادر أن نتنياهو يعتزم الترشح مجدداً في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن قرار الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو قد يستغرق شهرين على الأقل.

ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا فساد، تتعلق إحداها بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، حول «تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة».

وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلباً إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، الأحد، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، معتبراً أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل، وأن العفو يخدم المصلحة العامة للدولة.

وينفي نتنياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، منذ قيام الدولة، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال محاموه، في رسالة إلى مكتب الرئيس، إن نتنياهو لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية ستنتهي بتبرئته تماماً، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال نتنياهو، في بيان مصوَّر مقتضب نشره حزب «ليكود» الذي ينتمي إليه: «أرسل المحامون طلب العفو إلى رئيس الدولة اليوم، وأتوقع من كل مَن يحرص على مصلحة البلاد أن يدعم هذه الخطوة».

وأكد مكتب الرئيس إسحاق هرتسوغ في وقت سابق من اليوم تسلُّم الطلب، ونشر رسالة المحامين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وجَّه رسالة إلى هرتسوغ، هذا الشهر، طالباً منه إصدار عفو عن نتنياهو.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
