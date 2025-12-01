قاضٍ ينهي حياته برصاصة

A + A -

في واقعة صادمة، أقدم مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية شمال مصر على الانتحار، مساء الأحد، حيث أطلق رصاصة على نفسه من سلاحه الخاص داخل استراحة القضاة في منطقة سموحة، وفق وسائل إعلام محلية.

وفور تلقيها الإخطار، توجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى موقع الحادثة، حيث تبين وجود جثة رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثان بالإسكندرية، المستشار "س.م".

كما انتقل فريق من نيابة سيدي جابر بالإسكندرية إلى الموقع للمعاينة ورفع الأدلة.

فيما أظهر الفحص والمعاينة إصابة القاضي بعيار ناري، أطلق من مكان قريب، وعثر على السلاح بجوار الجثة.

في حين تجري النيابة تحقيقات موسعة بشأن الواقعة.

إلى ذلك تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات وأسباب الحادث، بينما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.