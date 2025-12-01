living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة.. آلاف الإسرائيليين أمام سفارة البرتغال في تل أبيب

1
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مشاهد لآلاف الإسرائيليين وهم يصطفون في طوابير طويلة أمام سفارة البرتغال في تل أبيب، للتقدم بطلبات الحصول على الجنسية البرتغالية أو تجديد جوازات سفرهم.

وبحسب تقرير لموقع تايمز أوف إسرائيل، بدأت الطوابير منذ ساعات الصباح الأولى، وامتدت من مدخل السفارة حتى مواقف السيارات تحت الأرض، في مشهد يعكس الإقبال الكبير على خدمات الهجرة إلى البرتغال.

وأوضح التقرير أن السفارة نظّمت يوما خاصا للحضور الشخصي تحت عنوان "العودة إلى النظام القديم"، بهدف تخفيف الضغط الكبير الذي يشهده نظام الحجز الإلكتروني للمواعيد، بعدما أصبح شبه معطّل بسبب كثافة الطلب.

خلفية قانون الجنسية

ويعود إقبال الإسرائيليين على الجنسية البرتغالية إلى قانون أقرّته البرتغال عام 2015، يمنح أحفاد اليهود السفارديم الذين تعرّضوا للاضطهاد خلال محاكم التفتيش في القرن السادس عشر، حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية.

إلا أن الحكومة البرتغالية أعلنت في عام 2023 أن القانون قد حقق أهدافه، وقررت فرض شروط أكثر صرامة بسبب الارتفاع الكبير في عدد الطلبات.

أسباب الإقبال

ويبحث كثير من الإسرائيليين عن الجنسية البرتغالية لما توفره من مزايا، أبرزها حرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، وانخفاض تكاليف المعيشة، وسهولة الالتحاق بالجامعات الأوروبية برسوم دراسية أقل.

وبحسب التقرير، تصاعد الطلب على جوازات السفر الأوروبية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث ارتفع عدد الإسرائيليين الراغبين في الحصول على جنسية ثانية.

كما أفادت التقديرات بمغادرة عشرات الآلاف من الإسرائيليين للبلاد خلال الفترة الماضية، وسط استمرار تزايد الاهتمام بالهجرة والحصول على جنسيات بديلة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout