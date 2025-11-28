سائق يغتصب سيدة أمام طفلها.. واقعة صدمت المصريين!

A + A -

في واقعة صادمة، أقدم سائق حافلة "ميكروباص" في مصر على سرقة واغتصاب سيدة أمام طفلها بعد أن هددها بنحره.

وقامت السيدة التي تبلغ من العمر 30 عاماً بتحرير محضر بقسم شرطة الهرم، حيث روت أمام السلطات أنها كانت تزور خالتها في منطقة اللبيني بالهرم، برفقة طفلها "8 سنوات"ولدى عودتها إلى منزلها بمدينة العبور استقلت سيارة أجرة (ميكروباص) إلى مدينة السلام لتستقل بعدها مواصلة أخرى إلى منزلها.

بيت نيته وأقدم على فعلته البشعة

ولدى مغادرة ركاب الحافلة في منطقة السلام وأثناء نزول السيدة عرض عليها السائق توصيلها إلى مكان قريب من العبور قائلاً إنه سيمر من هناك في كل الأحوال، ليوفر عليها مشقة السير بمفردها ليلاً بصحبة طفل، فوافقت السيدة ولم تكن تعلم ما ينتظرها من مصير مؤسف.

وأضافت السيدة في أقوالها، أن السائق تحجج بعطل في السيارة، وتوجه إلى منطقة مظلمة أسفل الطريق الدائري، ثم أشهر في وجهها سلاح أبيض "كَتَر" ووضعه على رقبة طفلها مهدداً بنحره ليستولي على أموالها.

وبعد سرقة السيدة وتهديدها، شرع في التعدي عليها لاغتصابها مهدداً بذبح نجلها مرة أخرى، ثم قام بغلق ستائر السيارة واغتصب السيدة على مرأى ومسمع من طفلها، ثم تركهما في المنطقة المظلمة وفر هارباً.

"كنت سأسرقها فقط"

إلى ذلك، تمكنت السلطات من ضبط السائق، ولدى مواجهته بأقوال السيدة اعترف بارتكابه الواقعة، قائلاً إنه كان ينوي سرقتها فقط، وأضاف: "زين لي الشيطان الأمر وقررت اغتصابها".

وقررت النيابة العامة بالجيزة، أمس الخميس، حبس سائق الميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب السيدة وتهديدها بذبح نجلها وسرقتها.

وضجت مواقع التواصل بالواقعة، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم لهول الموقف وشعور الطفل الصغير بالرعب لحظة التهديد بنحره ولحظة الاعتداء على والدته، فيما طالب آخرون بتطبيق أقصى عقوبة على السائق الذي أطلقوا عليه اسم "ذئب الطريق الدائري".