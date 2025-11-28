living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سائق يغتصب سيدة أمام طفلها.. واقعة صدمت المصريين!

28
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

في واقعة صادمة، أقدم سائق حافلة "ميكروباص" في مصر على سرقة واغتصاب سيدة أمام طفلها بعد أن هددها بنحره.

وقامت السيدة التي تبلغ من العمر 30 عاماً بتحرير محضر بقسم شرطة الهرم، حيث روت أمام السلطات أنها كانت تزور خالتها في منطقة اللبيني بالهرم، برفقة طفلها "8 سنوات"ولدى عودتها إلى منزلها بمدينة العبور استقلت سيارة أجرة (ميكروباص) إلى مدينة السلام لتستقل بعدها مواصلة أخرى إلى منزلها.

بيت نيته وأقدم على فعلته البشعة

ولدى مغادرة ركاب الحافلة في منطقة السلام وأثناء نزول السيدة عرض عليها السائق توصيلها إلى مكان قريب من العبور قائلاً إنه سيمر من هناك في كل الأحوال، ليوفر عليها مشقة السير بمفردها ليلاً بصحبة طفل، فوافقت السيدة ولم تكن تعلم ما ينتظرها من مصير مؤسف.

وأضافت السيدة في أقوالها، أن السائق تحجج بعطل في السيارة، وتوجه إلى منطقة مظلمة أسفل الطريق الدائري، ثم أشهر في وجهها سلاح أبيض "كَتَر" ووضعه على رقبة طفلها مهدداً بنحره ليستولي على أموالها.

وبعد سرقة السيدة وتهديدها، شرع في التعدي عليها لاغتصابها مهدداً بذبح نجلها مرة أخرى، ثم قام بغلق ستائر السيارة واغتصب السيدة على مرأى ومسمع من طفلها، ثم تركهما في المنطقة المظلمة وفر هارباً.

"كنت سأسرقها فقط"

إلى ذلك، تمكنت السلطات من ضبط السائق، ولدى مواجهته بأقوال السيدة اعترف بارتكابه الواقعة، قائلاً إنه كان ينوي سرقتها فقط، وأضاف: "زين لي الشيطان الأمر وقررت اغتصابها".

وقررت النيابة العامة بالجيزة، أمس الخميس، حبس سائق الميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب السيدة وتهديدها بذبح نجلها وسرقتها.

وضجت مواقع التواصل بالواقعة، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم لهول الموقف وشعور الطفل الصغير بالرعب لحظة التهديد بنحره ولحظة الاعتداء على والدته، فيما طالب آخرون بتطبيق أقصى عقوبة على السائق الذي أطلقوا عليه اسم "ذئب الطريق الدائري".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout