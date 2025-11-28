تفاصيل عملية بيت جن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بريف دمشق

A + A -

كشفت وسائل إعلام سورية والجيش الإسرائيلي، تفاصيل عملية توغل بري وقصف جوي على بلدة بيت جن بريف دمشق جنوبي سوريا، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقالت وسائل إعلام سورية إن 9 أشخاص قتلوا حتى الآن، من جراء الهجمات الإسرائيلية على بيت جن.

وأفادت قناة الإخبارية بوقوع قتلى ومصابين "من جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على البلدة".

وأوضحت أن القصف جاء عقب محاصرة دورية عسكرية إسرائيلية، أثناء توغلها في بيت جن واندلاع اشتباك مع السكان قبل انسحابها.

وأشارت إلى "استمرار تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في أجواء البلدة".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بـ"حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن نحو البلدات المجاورة"، عقب الهجوم الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية لاعتقال مشتبه بهم من "تنظيم الجماعة الإسلامية"، وذلك "بناء على معلومات استخباراتية جمعت خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف الجيش في بيان، أن "المشتبه بهم عملوا في منطقة بيت جن، ونفذوا هجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين".

و"خلال العملية، أطلق عدد من الإرهابيين المسلحين النار على القوات، التي ردت بإطلاق النار باتجاههم، إلى جانب تقديم الدعم الجوي لها"، حسب بيان الجيش.

وأعلن الجيش إصابة 6 عسكريين إسرائيليين، بجروح تراوحت بين البالغة والمتوسطة والطفيفة، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الجيش الإسرائيلي "انتهاء العملية، واعتقال جميع المشتبه بهم، والقضاء على عدد من الإرهابيين".