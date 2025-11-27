living cost indicators
كاتس: جماعات مسلحة بسوريا تفكر في غزو هضبة الجولان

27
NOVEMBER
2025
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الأربعاء، إن هناك جماعات مسلحة داخل سوريا تفكر في غزو هضبة الجولان، وفق ما نشرت صحيفة «تايمز اوف إسرائيل».

وأضاف كاتس أن إسرائيل «ليست على مسار» التوصل إلى اتفاق أمني أو تطبيع مع دمشق، وأنها تتحضر لسيناريوهات قد تحاول فيها القوات السورية أو ميليشيات مختلفة داخل البلاد مهاجمة المستوطنات الإسرائيلية أو تهديد المجتمع الدرزي السوري مجدداً.

وأشار إلى أن «الحوثيين»، يدرسون إمكان القيام بغزو بري لهضبة الجولان، وفق التقرير نفسه.

من جانبها، انتشرت القوات الإسرائيلية على مدار الفترة الماضية في تسع نقاط داخل جنوب سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، معظمها ضمن منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة على الحدود بين الدولتين، بما في ذلك نقطتان على الجانب السوري من جبل الشيخ (جبل حرمون).

وأوضحت إسرائيل أن «القوات تعمل في مناطق تمتد حتى نحو 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية؛ بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية وتأمين الأسلحة التي قد تشكل تهديداً إذا وقعت في أيدي قوات معادية، بما في ذلك (حزب الله) اللبناني أو ميليشيات أخرى مدعومة من إيران».

تقع هضبة الجولان في الزاوية الجنوبية الغربية من سوريا وتبعد 60 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة دمشق، وتقدَّر مساحتها الإجمالية بـ1860 كيلومتراً مربعاً.

احتلت إسرائيل نحو 1250 كيلومتراً مربعاً من الهضبة أثناء حرب يونيو (حزيران) عام 1967 والتي بات يطلق عليها «نكسة حزيران»، ثم ضمتها فعلياً في عام 1981، وهو إجراء لم تعترف به الأمم المتحدة التي استمرت في عدِّها أرضاً سورية محتلة.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
