تفاصيل عرض إسرائيل لعناصر حماس في أنفاق رفح.. وهكذا جاء الرد

27
NOVEMBER
2025
قدمت إسرائيل عرضا لحماس عبر وسطاء، يقضي بخروج جميع عناصر الحركة من أنفاق رفح وتسليم أنفسهم للقوات الإسرائيلية، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

ووفقا للمقترح الإسرائيلي، سيطلق سراح هؤلاء المسلحين بعد سجنهم في إسرائيل، ويسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة، شريطة أن يعلنوا نزع سلاحهم و"عدم العودة لأي نشاط إرهابي".

ونقل الوسطاء الرسالة إلى حماس قبل أيام، إلا أن مسلحيها لم يوافقوا على الاستسلام، وفق التقرير.

وحسب القناة 12، فمن غير الواضح ما إذا كانت قيادة حماس السياسية قادرة على التواصل مع المسلحين في الأنفاق شرقي رفح، بعد انقطاع طويل في الاتصالات.

وقال مصدر إسرائيلي للقناة: "منحنا الإرهابيين في رفح خيار البقاء والإفراج عنهم. حتى هذه اللحظة لم يوافقوا على تلبية الشروط التي وضعناها. يبدو أنهم قرروا أن يصبحوا شهداء"، في إشارة إلى استهدافهم من جانب الجيش الإسرائيلي.

ومؤخرا أعلن الجيش الإسرائيلي رصد 6 مسلحين خرجوا من أنفاق رفح، حيث قتل 4 منهم واعتقل اثنان، بالإضافة إلى 5 خرجوا في وقت سابق وقتلوا.

وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 30 مسلحا فوق الأرض، بينما يقول إن عددا من القادة لا يزال على قيد الحياة داخل الأنفاق، ويواصل الضغط عليهم للاستسلام والخروج.

ووفقا لتقديرات إسرائيلية، هناك نحو 100 مسلح محاصرون تحت الأرض في رفح تلاحقهم القوات الإسرائيلية، التي تعمل على تحديد مواقع الأنفاق وهدمها أو سدها بالخرسانة.

Skynews
