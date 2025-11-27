living cost indicators
الشاباك يفكك "شبكة إسرائيليين" تهرب أموالا وسلاحا إلى حماس

27
NOVEMBER
2025
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن إحباطه عملية كانت تهدف إلى تهريب أسلحة وأموال من حركة حماس إلى الضفة الغربية باستخدام مدنيين إسرائيليين.

وذكر الشاباك في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة عددا من الإسرائيليين من مدينتي كفر قاسم ورهط، للاشتباه بتورطهم في عمليات نقل "سرية" للأسلحة والأموال، بالنيابة عن مواطن إسرائيلي يقيم في تركيا ويعمل لصالح حركة حماس.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن شبكة منظمة كانت تقوم بتهريب الأسلحة ومئات آلاف الشواكل إلى الضفة الغربية، مع مخاوف من وصول هذه الأموال إلى عناصر حماس لتنفيذ هجمات.

وأوضح الشاباك أن المواطن الإسرائيلي استغل عائلته وعلاقاته الاجتماعية في كفر قاسم لإنشاء الشبكة، التي كانت تعمل عبر تحويل العملات المشفرة من تركيا إلى إسرائيل، قبل أن يتم تحويلها إلى نقود نقدية عبر صرافين محليين، تمهيدا لاستخدامها في شراء أسلحة من تجار في منطقة النقب وتهريبها إلى الضفة الغربية.

وأفاد البيان بأن السلطات ستوجه لوائح اتهام ضد عدد من المشتبه بهم في القضية. مؤكدا أن هذه القضية "تظهر كيف يستغل عناصر في تركيا، بمن فيهم عرب إسرائيليون، علاقاتهم داخل إسرائيل وقدرتهم على الوصول إلى الضفة الغربية لنقل أموال وأسلحة قد تصل في النهاية إلى عناصر إرهابية".

Skynews
