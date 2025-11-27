living cost indicators
إسرائيل تلوّح بإغلاق الحدود إذا تكررت الهجمات على الدروز في سوريا!

27
NOVEMBER
2025
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في جلسة سرية أمس إن إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع ضمن اعتبارات الدفاع عن حدودها سيناريو الهجوم على شمالها.

ووفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية، فقد صرح كاتس، يوم الأربعاء، في نقاش سري للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بأن إسرائيل "ليست على الطريق الصحيح" نحو السلام مع سوريا. ويرجع ذلك إلى وجود قوى داخل حدودها تفكر في غزو بري لتجمعات سكانية في هضبة الجولان، وفق قوله.

وبحسب الوزير، فإن الحوثيين من بين القوى العاملة في سوريا، وينظر إليهم على أنهم خطر لغزو بري لشمال البلاد. وأضاف كاتس أن إسرائيل تأخذ هذا السيناريو في الاعتبار عند النظر في الدفاع عن حدودها الشمالية.

وأكد كاتس أن إسرائيل تحمي الدروز في سوريا. وقال: "لدى الجيش الإسرائيلي خطة معدة، وإذا تكررت الغارات على جبل الدروز، فسنتدخل، بما في ذلك إغلاق الحدود".

روسيا اليوم
