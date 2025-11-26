دمشق تحذّر من الفتنة بعد مظاهرات «اللامركزية» في الساحل

A + A -

حذّرت السلطات السورية، أمس، من «الانجرار وراء دعوات خارجية تبغي الفتنة وإفساد النسيج المجتمعي»، وذلك غداة مظاهرات شهدها بعض مدن الساحل للمطالبة بـ«اللامركزية» وإطلاق المعتقلين.

وقالت مصادر قريبة من الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات «المريبة لبعض الأطراف في الداخل زادت وتيرتها بعد النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن». ولفتت إلى أن «تلك الأطراف ترتبط بجهات خارجية معروفة، وذات مصلحة في دفع سوريا إلى الفوضى عبر الاستثمار في ملف الأقليات لتحقيق أجنداتها. ومن المتوقع أن تشهد البلاد تحركاً لخلايا تنظيم (داعش)، وأعمال شغب مفتعلة، خلال الأيام المقبلة».

وكان المئات من الشبان المنتمين إلى الطائفة العلوية قد خرجوا في مظاهرات بناءً على دعوات وجهتها شخصيات دينية، أبرزها موفق غزال رئيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى».