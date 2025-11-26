living cost indicators
مقتل 2 «من حملة الفكر التكفيري» في عملية أمنية بالأردن

26
NOVEMBER
2025
أعلنت قوات الأمن الأردنية مقتل «مطلوبين» اثنين ممن وصفتهما بالخارجين عن القانون «من حملة الفكر التكفيري» في مدينة الرمثا شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه خلال حملة أمنية جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد الأمن. وأضافت نقلا عن قوات الأمن العام أن قوة أمنية خاصة داهمت مساء الثلاثاء موقعا في لواء الرمثا «كان يؤوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة».

وأشارت مديرية الأمن في بيان إلى أنه «وفور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة المداهمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج». وأكدت أنه تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها.

وأضافت مديرية الأمن العام أنه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.

وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني أعلن، الثلاثاء، أن «الأجهزة الأمنية نفذت مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في لواء الرمثا»، مضيفاً في منشور له عبر موقع «إكس» أنه «سوف تعلن التفاصيل من الجهات الأمنية المختصة حال الانتهاء من العملية».

وفي وقت لم يكشف فيه الناطق باسم الحكومة المزيد من التفاصيل، أكدت مصادر أردنية ليلاً أن «قوة أمنية متخصصة نفذت مداهمة أمنية ضد مجموعة إرهابية (تكفيرية)، تمركزت في وسط مدينة الرمثا» في شمال المملكة، والقريبة من الحدود مع سوريا.

الشرق الأوسط
