إسرائيل تبدأ عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إنهما أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، عمليات في إطار عملية واسعة النطاق لـ"مكافحة الإرهاب"، شمالي الضفة.

وأضاف البيان: "لن تسمح قوات الجيش وجهاز الأمن العام للإرهاب بالتجذر في المنطقة، وهي تعمل بشكل استباقي لإحباطه".

وأشارت صحف إسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن تستمر العملية عدة أيام في "مجموعة القرى الخمس"، بما في ذلك طوباس وطمون، حيث سيتم خلالها "إجراء عمليات تفتيش واعتقالات بناء على معلومات استخباراتية".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت طوباس وبلدتي عقابا وطمون، ونفذت مداهمات للمنازل، وأجبرت عددا من العائلات على المغادرة، وحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس شمال شرقي الضفة تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي.