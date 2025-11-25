ملف سري أوقف جلسة محاكمة نتنياهو..

A + A -

نقلت “روسيا اليوم” عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها اليوم :”إنه تم إيقاف جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد حصوله على ملف سري”.

وفي إطار محاكمته بقضايا الفساد، حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موافقة قضائية أمس لتقصير مدة استجوابه، مبررا طلبه بارتباطه بلقاء سياسي.

وتركزت الجلسة على الملف 4000، حيث يتهم نتنياهو بمنح تسهيلات لشاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع “والا” الإخباري ومسؤول شركة بيزك للاتصالات، مقابل الحصول على دعم إعلامي.

وردا على الاتهامات، أكد نتنياهو للمحكمة: “أعترف بأهمية التغطية الإعلامية، لكنني أرفض الصورة المشوهة المقدمة ضدي”.

وبناء على طلبه، خفضت مدة الجلسة من ست ساعات إلى ساعتين فقط، حيث كان من المقرر أن تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي عند الثانية عشرة ظهرا.