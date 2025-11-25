بركان "هايلي غابي" يلغي رحلات طيران إلى دول عربية.. ارتفاع الرماد 14 كيلومتراً!

A + A -

قالت شركتا "إير إنديا" و"أكاسا إير" الهنديتان للطيران اليوم الثلاثاء إنهما ألغتا بعض الرحلات الجوية بعدما تسبب رماد ناجم عن ثوران بركان في إثيوبيا في تعطيل العمليات.وقالت "إير إنديا" إنها ألغت 11 رحلة مقررة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء لإجراء فحوصات احترازية على الطائرات التي حلقت فوق بعض المواقع بعد ثوران البركان، وذلك عقب توجيه من هيئة تنظيم الطيران الهندية إلى شركات الطيران.وقالت شركة "أكاسا" الأصغر حجماً إنها ألغت رحلات كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء إلى وجهات في الشرق الأوسط منها جدة والكويت وأبوظبي، وفقًا لـ "رويترز".وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان أن سحابة الرماد تتحرك نحو الصين ومن المتوقع أن تختفي من الأجواء الهندية بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.وذكرت وسائل إعلام أن بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا أرسل أعمدة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 14 كيلومتراً بعد ثورانه يوم الأحد للمرة الأولى في التاريخ المسجل.وغطى الرماد أمس الاثنين أجزاء من باكستان وشمال الهند، وفقاً لموقع التتبع "فلاي ردار 24" بعد عبوره اليمن وعُمان.