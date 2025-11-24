living cost indicators
مجلس الأمن يبحث الوضع في الشرق الأوسط

24
NOVEMBER
2025
انطلقت مساء اليوم الإثنين، جلسة مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، بحسب وكالة "وفا".

وقال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف، في احاطته امام المجلس، "نجتمع اليوم في لحظة من الأمل المتجدد لرسم مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة بأسرها".

وأضاف: "صمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير في غزة، والأمم المتحدة كثّفت جهودها لحشد وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية؛ إلّا أن الصورة لا تزال قاتمة". وأكد أن "الحاجة ملحّة للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تمكين المجتمعات من إعادة بناء حياتها"، وطالب إسرائيل بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بالموافقة على دخول الإمدادات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي يعملون لتحديث "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات" الذي صدر في آذار/مارس وأفاد بأن تكلفة إعادة البناء تتكلف نحو 53 مليار دولار، ولفت إلى أن التحضيرات مستمرة لعقد مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة.

