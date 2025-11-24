living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجميد تعيينات واستدعاء قادة.. ماذا يحدث في الجيش الإسرائيلي؟

24
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الإثنين، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس جمّد جميع التعيينات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 يوما وأمر بإعادة النظر في اللجنة التي نظرت في تحقيقات الجيش بهجوم 7 أكتوبر 2023.
وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق إيال زامير، استدعى الأحد، عددا من كبار القادة وأبلغهم بقراره فرض إجراءات قيادية عليهم، نظرا لمسؤوليتهم القيادية عن أحداث السابع من أكتوبر.

وأضاف: "يلتزم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل ومهني وعميق في كل ما حدث في ذلك اليوم المروع، وفي إطار هذا الالتزام، قرر رئيس هيئة الأركان العامة اتخاذ سلسلة من الخطوات لدفع القضية قدمًا، بما في ذلك تشكيل فريق مراجعة مستقل لفحص التحقيقات وجودتها".

وتابع: "لقد فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته الأساسية في السابع من أكتوبر، وهي حماية المدنيين في دولة إسرائيل. وهذا فشل ذريع ومنهجي، يتعلق بالقرارات والسلوك عشية الحدث وأثناءه".

وأكمل: "القادة الذين يتحملون المسؤولية هم من بين الأكثر خبرة وتفانيا، والذين عملوا لسنوات من أجل أمن الأمة والذين قادوا أيضًا خلال حياتهم المهنية إنجازات غير مسبوقة".

ومن جهته، قال زامير: "قررتُ، بعد دراسة متأنية، تطبيق إجراءات قيادية بشأن القادة الذين شغلوا مناصب مُعينة والذين خدموا في السابع من أكتوبر. ينبع هذا القرار من التزامنا بالقيم والأعراف التي نتوقعها من قادتنا. هؤلاء أفرادٌ كرّسوا حياتهم لأمن إسرائيل، بمن فيهم أولئك الذين واجهوا الفشل بشجاعة، وتعافوا منه، وقادوا الجيش إلى إنجازات غير مسبوقة. هذه الاستنتاجات الشخصية خطوةٌ ضروريةٌ في مسيرة التعافي والنمو التي يجب أن نخوضها كجيش، لتعزيز الثقة بين مرؤوسينا والمدنيين في إسرائيل".

وتابع: "من هنا، علينا أن نواصل التقدم، ونعيد البناء، ونستعد للتحديات العديدة القادمة. علينا أن نضمن تطبيق كل درس، وأن نتصرف باستباقية لوقف التهديدات فور ظهورها، مدفوعين بالتزامٍ عميقٍ بأمن الوطن ومواطنيه. علينا أن نضمن ألا تتكرر أحداث السابع من أكتوبر".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout