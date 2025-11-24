بالفيديو- حادث خطير كاد يتحول إلى كارثة خلال تصوير مسلسل!

A + A -

أثار شريط فيديو يتم تداوله منذ يومين في تركيا، الكثير من الجدل لاسيما أنه يتعلق بمشاهير البلاد خلال تصويرهم مسلسلاً تلفزيونياً في مدينة إسطنبول التركية، فما الذي جرى؟ ولماذا كل هذا الاهتمام بمقطع الفيديو الذي لا يتجاوز طوله ثواني معدودة والذي حظي بملايين المشاهدات؟

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام تركية والتي توثق في مقطع فيديو حادثا خطيرا كاد أن يتحول إلى كارثة خلال تصوير مسلسل تركي في مدينة إسطنبول، حيث انزلقت سيارة فجأة باتجاه الممثلين بسبب عدم سحب فرامل اليد بشكل صحيح، وفق ما ذكرت مواقع تركية محلية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله من كواليس العمل، انزلاق السيارة باتجاه الممثلين قبل أن تتم السيطرة عليها وإيقاف حركتها في اللحظة الأخيرة دون تسجيل أي إصابات.

وتسبب هذا الحادث في حالة من الارتباك في موقع التصوير، ما دفع فريق الإنتاج إلى إيقاف العمل مؤقتاً لإعادة ترتيب الموقع والتأكد من جاهزية إجراءات السلامة، خاصة في المشاهد التي تتضمن سيارات أو معدات ثقيلة يتم استخدامها خلال التصوير.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن قلقهم على سلامة الممثلين، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث يُظهر المخاطر الحقيقية خلف الكواليس، مطالبين بتشديد إجراءات الأمان في مواقع التصوير التركية.

كما شدد فريق الإنتاج وفق الإعلام التركي، على ضرورة الالتزام التام بإجراءات السلامة في جميع المشاهد التي تتضمن سيارات أو معدات ثقيلة.