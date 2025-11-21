رسالة إلى سوريا.. من نتنياهو!

A + A -

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "من مصلحة سوريا التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل".

وفي مقابلة مع قناة إسرائيلية على منصة تليغرام، شدد نتنياهو على أن "إسرائيل لن تفرط في أمن حدودها".

وقال نتنياهو: "لسوريا مصلحة أكبر للتوصّل إلى اتفاق أمنيّ مع إسرائيل. فإسرائيل دولة قويّة جدا، والترتيبات التي من شأنها منع أيّ احتكاكات بيننا، سيعود بالنفع على سوريا تمامًا كما يعود بالنفع على إسرائيل".

وأضاف: "فيما يتعلق بزيارتي إلى المنطقة العازلة في سوريا، أردت التأكد من ألا يحصل هجوم مثلما حصل في 7 أكتوبر، وعند كلّ حدودنا، بما في ذلك سوريا. وقد كُنت هناك لأتأكّد من أنّ سياستنا بشأن ذلك تُطبَّق".