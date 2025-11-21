هكذا تمّ استدراج محام بمشروب منوّم وسرقة توقيعه! (صور)

A + A -

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة صافيتا بريف طرطوس من إلقاء القبض على كلٍّ من المدعوَين "خ.ح" و"ر.ك"، لتورطهما في استدراج أحد المحامين المعروفين في المنطقة إلى أحد المنازل، بهدف الإيقاع به واستغلاله ماليًا.

وبحسب المعلومات والتحريات الأولية، قام المشتبه بهما باستضافة المحامي وتقديم مشروب ساخن له بعد إضافة مادة منوّمة، ما أفقده القدرة على التركيز والإدراك. واستغلّا حالته لأخذ بصماته على سندات أمانة وأوراق بيضاء دون علمه أو موافقته، في محاولة للحصول على مكاسب مالية بطرق غير قانونية.

وأظهرت التحريات أن المحامي المتضرر يُعد من أصحاب الأملاك ورجال المال في المنطقة، ما يعزّز فرضية أن الدافع وراء الجريمة هو السعي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وحسب المديرية، نُظم الضبط اللازم أصولًا، ولا تزال التحقيقات مستمرة، تمهيدًا لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطَين.