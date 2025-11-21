living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تعلن تصفية مسؤولين عسكريين بارزين في "حماس"

21
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من قتل رئيس المنظومة البحرية التابعة لحركة "حماس"، وقيادي آخر شارك في احتجاز رهائن إسرائيليين، في غارات استهدفت أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن القياديين هما عبد الله أبو شمالة رئيس المنظومة البحرية في حماس، وفادي أبو مصطفى، مسؤول الأنفاق في الكتائب بمنطقة خان يونس.

ووفق الجيش، فإن أبو شمالة قاد المنظومة البحرية لحماس في عدة مناصب على مدى سنوات، وتورط في محاولة التسلل التابعة للمنظومة البحرية إلى موقع زيكيم خلال عملية (الجرف الصامد)، وشارك في تدريب المنظومة والتخطيط للغارة البحرية في هجوم السابع من أكتوبر.

وبالنسبة لأبو مصطفى، فهو المسؤول عن أنفاق الكتائب في لواء خان يونس التابع لحماس، وشارك في احتجاز رهائن إسرائيليين، بينهم نمرود كوهين ودافيد كونيو ورهائن آخرين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإعلان فيما كشف مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلية، استئناف عمليات البحث عن الرهائن الإسرائيليين المفقودين في حي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وفي تطورات ملف غزة، أعلنت مصادر طبية، مقتل خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى أربعة وثلاثين وذلك خلال أربع وعشرين ساعة، بينما سجل إصابة ما لا يقل عن سبعة وسبعين فلسطينيا، من بينهم حالات خطرة، في القصف الإسرائيلي.

وتركزت الغارات بشكل رئيسي على مدينتي غزة وخان يونس.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout