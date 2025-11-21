«الدفاع السورية»: مقتل جنديين بالجيش في اشتباكات مع «قسد»

A + A -

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم (الخميس)، أن جنديين من الجيش قتلا مساء أمس في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الرقة.

وقالت قناة «الإخبارية» التلفزيونية السورية، مساء أمس، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط مدينة معدان، شرقي الرقة بعد هجوم مفاجئ لـ«قسد» على مواقع الجيش السوري في المنطقة. وأضافت أن مدفعية الجيش ترد على مصادر نيران «قسد» بعد استهدافها نقاط الجيش في المنطقة. من جانبها، قالت «قسد» إن قواتها تتعامل مع عدد من المواقع التي استخدمها عناصر تنظيم داعش بشكل مباشر لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه نقاط تمركزها في بادية غانم العلي شرق الرقة. وأضافت في بيان: «تعرّضت المنطقة خلال الأسبوع الحالي لسلسلة هجمات من فصائل تابعة لحكومة دمشق، بالتوازي مع نشاط عناصر التنظيم الذين استخدموا تلك المواقع فعليا في تنفيذ هجماتهم الإرهابية». وأكدت «قسد» التزامها «بالدفاع المشروع عن مناطق شمال وشرق سوريا ودرء أي تهديد إرهابي يستهدف المدنيين أو قواتنا».

وكانت «قسد» قد أعلنت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها أحبطت هجوماً شنّته فصائل تابعة للحكومة السورية في شرق الرقة، مشيرة إلى أن الرد كان متناسباً للحيلولة دون توسيع دائرة الصراع.

وتسيطر «قسد» على أجزاء كبيرة من شمال وشرق سوريا.

وقال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الشهر الماضي، إنه اجتمع مع مظلوم عبدي قائد «قسد» في العاصمة دمشق واتفقا على وقف شامل لإطلاق النار فوراً بكل المحاور ونقاط الانتشار العسكرية في شمال وشمال شرقي البلاد.