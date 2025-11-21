تراشق بين علاء مبارك وبرلماني مصري هنأ السيسي بعيد ميلاده

A + A -

في مشهد متكرر؛ تصاعد التراشق مجدداً بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، والبرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، اللذين تبادلا رسائل حادة عبر منصة «إكس»، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيهما.

وكان بكري قد كتب تدوينة على حسابه، الأربعاء، موجهاً التهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده الحادي والسبعين، قائلاً: «اليوم 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس السيسي، الرجل الذي انحاز لمصلحة الوطن، وتحمل المسؤولية في واحدة من أخطر مراحل التاريخ الحديث صعوبة... إنه الرجل الصبور، الذي حمل على عاتقه مسؤولية بناء الدولة وإعادة الأمن والاستقرار على أرضها».

ووجدت التهنئة تفاعلاً من متابعي بكري، ومن بينهم علاء مبارك، الذي رد طالباً من صاحب التغريدة -الذي ناداه بـ«يا درش» - عدم نسيان عيد ميلاده هو الآخر، الذي يحل بعد أيام.

وهي المُطالبة التي وجدت بالتبعية تفاعلاً آخر من رواد «إكس»، الذين تداولوا الردود بين الجانبين والتعليق على التراشق بينهما، مع انحيازهما لطرف وانتقاد الآخر.

وغالباً ما تثير آراء وتغريدات علاء مبارك، التي يعلّق من خلالها على بعض الأحداث والقضايا، حالة من الجدل، وتلقى تفاعلاً كبيراً من متابعيه على منصة «إكس» الذين يقدَّرون بنحو 2.5 مليون متابع.

تدوينات وتلاسن

تقدم بكري، عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، بعدة بلاغات إلى النائب العام تتهم الرئيس الأسبق الراحل وأسرته وبعض رموز نظامه بـ«الفساد والتربّح والإضرار بالمال العام».

وتصاعدت معركة التراشق والتلاسن بين علاء مبارك وبكري، الخميس، مع تدوينة جديدة للبرلماني البارز ردّ فيها على نجل الرئيس الأسبق وحملت «ألفاظاً حادة»، وأشار فيها إلى أنه تغاضى مراراً عن تصريحات سابقة، قائلاً: «خمس مرات وأنت لا تتوقف عن الهرطقة في حقي»، مضيفاً أنه التزم الصمت حرصاً على عدم الدخول في جدل لا يخدم المصلحة العامة، وأن «مصر تواجه تحديات تتطلب التكاتف ودعم الدولة وقيادتها».

وقال بكري إن استمرار الهجوم عليه دفعه إلى الرد، وأردف: «أيقظت الصعيدي اللي جوايا»، داعياً علاء إلى «الالتزام بالحوار الهادئ والابتعاد عن لغة السخرية»، ومشيراً إلى أن «بعض ما يثار عبر المنصات لا يليق ولا يخدم القضايا الوطنية».

وتطرّق بكري إلى أحاديث متداولة تتعلق بثروة أسرة مبارك في الخارج، مطالباً علاء بالإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، قائلاً: «ما رأيك لو طلعت جدع وحوّلت الـ430 مليون دولار الموجودين في سويسرا للبنك المركزي المصري كوديعة؟ والله سيكون موقفاً وطنياً يحسب لك ويمحو كل بلاويك». وتابع: «خطوات كهذه ستُقدَّر على مستوى الرأي العام».

وشدّد على أنه لا يسعى إلى صدام مع علاء مبارك، لكنه دعاه إلى وقف التجاوزات، وإلى الحفاظ على صورة والده الراحل وعدم الدخول في سجالات «تُسيء لذكراه». وواصل بكري سخريته مختتماً رسالته بالقول: «أخيراً أتمنى منك الصمت وراعي فلوسك اللي جمعتها من مصروفك»، في إشارة إلى ثروة مبارك الابن.

وكان علاء وأخوه الأصغر جمال قد واجها اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ في قضية عُرفت إعلامياً بقضية «التلاعب في البورصة»، وحوكما عقب تنحي والدهما عن السلطة في عام 2011.

وبعد رحيل مبارك عام 2020، استمرَّت الأسرة في مساعيها لدحض الاتهامات التي وُجّهت لها، وسجّل جمال مقطعاً مصوراً شهيراً في 2022 يعلن «براءة أسرة مبارك من وجود أموال مهرَّبة لها في الخارج».

اتهامات وبلاغات

وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل الطرفان في سجال، إذ سبق أن وجّه نجل مبارك الأكبر انتقادات عديدة للإعلامي والبرلماني بكري في مناسبات عدة، بسبب هجوم سابق على والده الراحل، أو لقضايا عامة.

ووصل الأمر في عام 2022 إلى تقدُّم بكري ببلاغ للنائب العام ضد علاء مبارك، يتهمه فيه بـ«السب والقذف»، وذلك بعد مجموعة تدوينات متبادلة، كان آخرها العام الماضي بعدما تجدد الحديث عبر منصات عن اتهام جمال مبارك بالحصول على 75 طناً من الذهب من البنك المركزي المصري.

وأثارت التدوينات المتبادلة الأخيرة تفاعلاً على وسائل التواصل، وانتشر سجالهما انتشاراً واسعاً، ومعه صعد اسم علاء مبارك إلى قائمة «التريند» في مصر، الخميس.

وبينما حوَّل البعض المعركة إلى وصلة مديح في الرئيس الأسبق الراحل، استدعى آخرون مواقف سياسية للبرلماني بكري.

وأبدى قطاع من المتفاعلين أسفهم على ذلك التراشق، في حين تفاعل البعض مع المعركة الدائرة بالتهكم والسخرية، عبر استحضار مواقف وصور سابقة تجمع بكري بأسرة مبارك.