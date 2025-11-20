A + A -





قالت قناة (الإخبارية) التلفزيونية السورية مساء اليوم الأربعاء إن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط مدينة معدان، شرقي الرقة بعد هجوم مفاجئ لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على مواقع الجيش السوري في المنطقة.

كانت «قسد» قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها أحبطت هجوما شنته فصائل تابعة للحكومة السورية في شرق الرقة، مشيرة إلى أن الرد كان متناسبا للحيلولة دون توسيع دائرة الصراع.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أجزاء كبيرة من شمال وشرق سوريا. وقال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الشهر الماضي إنه اجتمع مع مظلوم عبدي قائد «قسد» في العاصمة دمشق واتفقا على وقف شامل لإطلاق النار فورا بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية في شمال وشمال شرق البلاد.