دمشق تدين جولة لنتنياهو في الجنوب السوري

A + A -

أدانت دمشق زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى منطقة الجنوب السوري المحتل، أمس الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية السورية إن «الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية... والتي تمثّل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وقال نتنياهو إن وجود قواته في المنطقة العازلة بسوريا «بالغ الأهمية»، وذلك خلال زيارته جنوداً إسرائيليين يتمركزون في الجانب السوري من خط فضّ الاشتباك. وأضاف: «نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا، سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم».

في الأثناء، اعتقلت قوات إسرائيلية عدداً من سكان شمال البلاد، بينهم خمسة من الجنود النظاميين والاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بشبهة ضلوعهم في شبكة تهريب أسلحة من أنواع مختلفة من سوريا إلى إسرائيل.

وبحسب بيان صادر أمس، فإن شبكة التهريب عملت في منطقة قرية حضر جنوب سوريا باتجاه بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل منذ عام 1967 ونفذت عمليات تهريب.

وذكر البيان أن الجنود قاموا بدور مركزي في التهريب وأن من بين الضالعين في الشبكة ضابطاً عربياً في الجيش الإسرائيلي برتبة رائد.