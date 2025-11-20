تنظيم «شبيبة التلال» الإرهابي يُخطط للسيطرة على «الليكود» بالأعضاء

A + A -

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، الأربعاء، أن التنظيم الاستيطاني «شبيبة التلال»، الذي يقوم بتنفيذ الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين، وحتى على جنود الجيش الإسرائيلي، وضع خطة لإدخال مندوبين عنه إلى حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بهدف التأثير والسيطرة على صناع القرار لصالح المشروع الاستيطاني وزيادة نفوذه.

وقالت هذه المصادر إن هذا التنظيم يُدير حملته السياسية بموازاة الاعتداءات التي يقوم بها المئات من عناصره على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشمل قتل فلسطينيين وإصابتهم بإطلاق نار واعتداءات جسدية وإحراق سيارات وبيوت، واستهداف قاطفي الزيتون، والاستيلاء على أراضٍ، وإقامة بؤر استيطانية.

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، نص منشور داخلي للتنظيم، جاء فيه: «نحن في التلال سنرشح مندوبين لعضوية المجلس المركزي لـ(الليكود) في فرع بنيامين (التسمية التي تُطلق على المستوطنات في منطقة رام الله وضواحيها وسط الضفة الغربية). ونواجه منذ سنوات طويلة تحديات داخلية وخارجية، ونمنع بأجسادنا السيطرة الفلسطينية على بلادنا».

ورأى معدو الوثيقة أنه «كي نستمر وننجح في هذه المهمة الحيوية، نحاول إدخال عدد من المندوبين من التلال إلى المجلس المركزي لـ(الليكود)، من أجل التأثير على أعضاء الكنيست والوزراء».

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة لا تزال في بدايتها، ويصعب التقدير حالياً مدى نجاحهم في الانتخابات الداخلية لقائمة مرشحي «الليكود» لانتخابات الكنيست المقبلة. لكن المعروف أن هذا الفرع من الحزب يعدّ قوياً جداً، ويقوده يسرائيل غانتس، رئيس «مستوطنات السامرة» (منطقة نابلس)، الذي انتقد «شبيبة التلال» الأسبوع الماضي بعدما هاجموا جنوداً في الجيش الإسرائيلي، ولذلك يعدّونه «مهادناً»، ويطالبون بالإطاحة به.

معتقلون سابقون

وأشارت الصحيفة إلى أن قسماً من عناصر التنظيم الإرهابي هم «أشخاص إشكاليون جدّاً، وبعضهم اعتُقلوا في الماضي بشبهة ارتكاب جرائم قومية»، وأن تغلغل عناصر من التنظيم إلى حزب «الليكود» بدأ بشكل غير معلن منذ سنوات، ويأتي الإعلان الآن في أعقاب إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية هذا الأسبوع، ما أثار «خلافاً» بين قادة المستوطنين والتنظيم الإرهابي.

وكان يوجد في البؤرة الاستيطانية التي تم إخلاؤها عناصر «شبيبة التلال»، الذين استولوا على أراضٍ من دون أن يأخذوا أي جهة بعين الاعتبار، ومن دون تنسيق مع أي جهة، حسب الصحيفة، و«نصّبوا أنفسهم مالكين للأراضي» التي يُخطط مجلس «غوش عتصيون» الاستيطاني، ومديرية شرعنة البؤر التي أقامها الوزير بتسلئيل سموتريتش، لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية فيها.

وأفادت الصحيفة بأن البؤرة التي تم إخلاؤها هذا الأسبوع مشابهة للبؤر المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، إذ أُقيمت بعد استيلاء عناصر «شبيبة التلال» على الأرض. والتخوف في صفوفهم هو أن يجري إخلاء بؤر أخرى لصالح توسيع مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة، وأحد أسباب تشكيل «شبيبة التلال» قائمة مرشحين في «الليكود» هو منع إخلاء البؤر.

وأضافت الصحيفة أن مؤيدي قائمة «شبيبة التلال» هم «أشخاص متطرفون جداً، جرى اعتقالهم والتحقيق معهم لدى (الشاباك) بشبهة ارتكاب جرائم قومية (إرهابية). وحتى إنهم عندما حضروا إلى مقر (الليكود) في تل أبيب كي يقدموا قائمتهم، أوقفهم أفراد الشرطة السرية واعتقلوا أحدهم بشبهة تنفيذ عمليات (تدفيع الثمن) ضد فلسطينيين».

انتخابات منتظرة في الحزب

يذكر أن الانتخابات الداخلية لقائمة مرشحي حزب «الليكود» في الانتخابات العامة المقبلة للكنيست ستجري الأسبوع القادم. وسيشارك مندوبو «شبيبة التلال» في إقرار هوية الذين سينتخبون لعضوية المجلس المركزي للحزب في السنوات المقبلة.

وستنافس قائمة «شبيبة التلال» قوائم أخرى في «الليكود»، بينها قائمة يقودها يسرائيل غانتس، وعضو الكنيست من الليكود أفيحاي بوارون.

وأعلن نتنياهو، الثلاثاء، في ظل تصاعد إرهاب «شبيبة التلال»، أنه سيعقد اجتماعين غداً للتداول في هذه الظاهرة، وسيتناول أحد الاجتماعين مواجهة إرهاب المستوطنين «بأدوات تربوية»، والآخر «بأدوات قضائية».

وذكرت وسائل إعلام أنه دُعي إلى هذه المداولات وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف ليفين، وعرّابا المستوطنين المتطرفين الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب ضباط شرطة ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة ومندوبين عن «الشاباك».

ونقلت عن مصادر حكومية قولها إنها تتوقع أن يوصي رئيس «الشاباك» دافيد زيني بالإشراف على عناصر «شبيبة التلال» بواسطة أصفاد إلكترونية، لكن من غير المتوقع أن توافق الحكومة على خطوة مثل هذه.