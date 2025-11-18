living cost indicators
بن غفير يدعو لاعتقال محمود عباس واغتيال مسؤولين فلسطينيين

18
NOVEMBER
2025
دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الاثنين، إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واغتيال مسؤولين فلسطينيين كبار إن صوت مجلس الأمن الدولي لصالح دولة فلسطين.

وقال بن غفير أمام صحفيين موجها كلامه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إذا سرعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا اعترفت بها الأمم المتحدة، عليك أن تأمر باغتيالات محددة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وهم إرهابيون على كل الصعد، وأن تأمر باعتقال أبو مازن"، أي الرئيس محمود عباس.

ويصوت مجلس الأمن، مساء الاثنين، في نيويورك على مشروع قرار أميركي يدعم خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشير الخطة الأميركية في نهاية المطاف إلى إمكان قيام دولة فلسطينية سيدة ومستقلة، الأمر الذي تعارضه حكومة نتنياهو بشدة.

Skynews
