living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو.. بن غفير يتحدث عن تطبيق "قانون المساجد"

17
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، أن الشرطة تطبق ما يعرف باسم "قانون الضوضاء"، الذي ينص على مصادر مكبرات الصوت في المساجد داخل إسرائيل.

وتوجه الوزير اليميني المتطرف إلى جنوب إسرائيل، عقب ورود أنباء عن إطلاق نار كثيف سمع من منطقتين في النقب.

وفي مقطع فيديو سُجّل بوقت متأخر من ليل الأحد، زعم بن غفير أن إطلاق النار في بلدة اللقية جاء ردا على مصادرة الشرطة لمكبرات صوت المساجد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال من سيارته: "طبقت الشرطة قانون الضوضاء الصادرة عن المساجد، وردا على ذلك بدأ بعض المجرمين هناك بإطلاق النار في الهواء ظنا منهم أنهم سيردعوننا".

وفي المقطع ذاته، روّج بن غفير لعمليات هدم المنازل التي نفذت في المناطق البدوية خلال توليه منصبه، قائلا إن "أكثر من 5 آلاف منزل مبني بشكل غير قانوني هُدم هذا العام".

كما أضاف أن الشرطة تشدد أيضا إجراءاتها على منع إطلاق النار في حفلات الزفاف.

وتابع: "استدعينا الحرس الوطني. لن نسمح بإقامة مثل هذه الحفلات، ونتخذ العديد من الإجراءات الأخرى".

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية، يؤجج الاتجار بالأسلحة في النقب جرائم العنف بالمنطقة منذ سنوات.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout