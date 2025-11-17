سوريا.. اشتباكات بين القوات الحكومية وقسد في ريف الرقة

A + A -

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بوقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف مدينة الرقة.

وذكر المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت بطائرة مسيرة آلية وسيارة عسكرية تابعة للقوات الحكومية على محور بلدة معدان في ريف مدينة الرقة، ما أسفر عن إعطابهما.

وأضاف أن اشتباكات بين الجانبين تدور على محور غانم العلي بريف الرقة، ما تسبب في إعطاب آلية تابعة للقوات الحكومية.

كما أشار المرصد إلى أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية شملت عناصر وعربات عسكرية قدمت من مدينة دير الزور، وتمركزت في مدرسة بمنطقة معدان بريف الرقة.

وتابع المرصد: "دفعت الفصائل التابعة لحكومة دمشق بتعزيزات عسكرية أيضا، شملت عناصر وعربات عسكرية قدمت من مدينة دير الزور، وتمركزت في مدرسة بمنطقة معدان بريف الرقة".

من جانبه، ذكر المركز الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية أن تلك القوات أحبطت هجوما للقوات الحكومية شرق الرقة، مؤكدة استعدادها للقتال.

وأضاف المركز: "قواتنا تعرضت لهجوم على محور قرية غانم العلي في الريف الشرقي للرقة، استخدمت فيه تلك الفصائل الطيران الانتحاري والأسلحة الثقيلة".

وبين أن قسد نجحت في صد الهجوم، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات في الجانبين.