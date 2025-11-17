living cost indicators
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى

17
NOVEMBER
2025
دانت دولة الإمارات، الأحد، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد "دانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز المصلين فيه، والاعتداء على أحد المساجد في قرية كفل حارس الفلسطينية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات التعسفية، والتي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة".

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، "التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية في الحرم القدسي، مشددة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة".

كما أعربت عن "تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن ومع كافة الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة".

كما حملت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف التصعيد، ودعت إلى عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

اجتماع طارىء للجامعة العربية عقب التصعيد الإسرائيلي بالقدس

