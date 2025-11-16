living cost indicators
وفاة غامضة لعائلة في فندق.. أرادت قضاء عطلة!

16
NOVEMBER
2025
أخلي السبت فندق في إسطنبول تعرّضت عائلة تركية - ألمانية كانت تنزل فيه لما يُعتقد أنه تسمّم قضى على الأم وولديها، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوردت صحيفة "بيرجون" أن كل نزلاء الفندق الذي لم تسمّه والواقع في حي الفاتح في إسطنبول، نُقلوا إلى فنادق أخرى، من دون تحديد العدد.

والسبت نقل اثنان من نزلاء الفندق إلى المستشفى بعدما عانيا من الغثيان والتقيؤ، وفق الصحيفة.

وكان أفراد العائلة أصيبوا بتوعّك الأربعاء بعد تناولهم أطعمة من باعة متجوّلين في حي أورتاكوي السياحي على الضفة الأوروبية من مضيق البوسفور.

ونقلوا إلى المستشفى لكن الطفلين البالغين ثلاث وست سنوات قضيا الخميس، فيما قضت الأم في اليوم التالي، وفق وزير العدل.

وقال المدير الإقليمي لوزارة الصحة التركية في إسطنبول عبد الله إمري غونر، عبر منصة "إكس" ليل الجمعة إن الأب ما زال في "حال حرجة".

وتطرّقت تقارير إعلامية عدة لأنواع الأطعمة التي يعتقد أن أفراد العائلة تناولوها.

لكن محقّقين اكتشفوا أن غرفة في الطابق الأرضي من الفندق رُشّت مؤخرا بمبيدات حشرية، وفق ما أورد السبت الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت".

وكانت الشرطة أوقفت موظفا في الفندق وعاملين في مكافحة الآفات، ما رفع إلى سبعة عدد الأشخاص المحتجزين على صلة بالواقعة.

وقالت الشرطة إن العائلة تركية لكنها تعيش في ألمانيا، وإنها أتت إلى إسطنبول لقضاء عطلة.

