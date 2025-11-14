living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب الهندسة النووية.. "جريمة الإسكندرية" تثير تفاعلا في مصر

14
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هزت جريمة قتل خريج في الكيمياء النووية، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في منطقة كرموز وسط مدينة الإسكندرية، الشارع المصري، اليوم الخميس.

 

وكشف موقع "مصرواي" أن التحقيقات نجحت في تحديد هوية الجاني حيث لم تكن خلف الواقعة أي دوافع ذات صلة بتخصصه الحساس.

 

وأوضحت أنه "بسقوط القاتل في قبضة الأمن، تبين أن الدافع وراء هذه الجريمة المروعة يكمن في خلافات شخصية لم يكشف عن طبيعتها الدقيقة، لكنها بلغت من الحدة ما دفع الصديق لإنهاء حياة رفيقه بهذا الشكل الدموي والمفاجئ في الشارع".

 

نظيرة المؤامرة

 

وأثارت جريمة مقتل خريج الهندسة النووية موجة من التساؤلات ونظريات المؤامرة حول دوافعها، قبل أن يتبين أن الضحية، الحاصل على شهادة في الهندسة الكيميائية والنووية، كان يعمل بعيدا عن مجاله العلمي في أحد توكيلات السيارات.

وأثبتت التحقيقات أن الجريمة لم تكن إلا نتيجة دوافع شخصية، بعد أن تبين أن الجاني هو صديقه، الأمر الذي وضع حدا لكل الشائعات ونظريات المؤامرة، وأكد أن الحادثة لم يكن لها أي علاقة بتخصص الضحية العلمي.

ماذا حدث؟

وفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد أطلق الجاني وابلا من الرصاص على الضحية البالغ من العمر 35 عاما في الشارع، حيث أسقطه أرضا ثم أفرغ خزنة سلاحه بالكامل في جسده قبل أن يستقل سيارة ويلوذ بالفرار.

 

وأوضحت أن عدد الطلقات التي أصابت الضحية بلغ نحو 13 طلقة، فيما حاول عدد من المارة اعتراض طريق الجاني دون جدوى.

 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، بينما باشرت النيابة العامة وأجهزة الأمن فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لتحديد هوية الجاني وضبطه.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout